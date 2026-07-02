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ТСН в социальных сетях

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Киев
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Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах

В ночь на 2 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами, в результате чего повреждения и пожары зафиксировали по меньшей мере в пяти районах региона.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

Российская армия ночью 2 июля нанесла массированный удар по Киевской области, применив баллистические и крылатые ракеты. Последствия вражеской атаки зафиксированы, по меньшей мере, в пяти районах региона.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник .

  • По его словам, в Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары складских помещений и частного дома. Также в результате обстрела поврежден автомобиль.

  • В Броварском районе получили повреждения шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

  • Кроме того, в Обуховском и Фастовском районах повреждены частные жилые дома.

  • В Вышгородском районе в результате атаки также поврежден автомобиль.

В настоящее время на местах работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

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Дата публикации
Количество просмотров
260
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