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Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах
В ночь на 2 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами, в результате чего повреждения и пожары зафиксировали по меньшей мере в пяти районах региона.
Российская армия ночью 2 июля нанесла массированный удар по Киевской области, применив баллистические и крылатые ракеты. Последствия вражеской атаки зафиксированы, по меньшей мере, в пяти районах региона.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник .
По его словам, в Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары складских помещений и частного дома. Также в результате обстрела поврежден автомобиль.
В Броварском районе получили повреждения шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.
Кроме того, в Обуховском и Фастовском районах повреждены частные жилые дома.
В Вышгородском районе в результате атаки также поврежден автомобиль.
В настоящее время на местах работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.
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