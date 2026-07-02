Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах

Атака на Киев / © из соцсетей

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Российская армия ночью 2 июля нанесла массированный удар по Киевской области, применив баллистические и крылатые ракеты. Последствия вражеской атаки зафиксированы, по меньшей мере, в пяти районах региона.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник .

По его словам, в Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары складских помещений и частного дома. Также в результате обстрела поврежден автомобиль.

В Броварском районе получили повреждения шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

Кроме того, в Обуховском и Фастовском районах повреждены частные жилые дома.

В Вышгородском районе в результате атаки также поврежден автомобиль.

В настоящее время на местах работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

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