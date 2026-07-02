В Киеве из-за массированной атаки РФ есть погибший и быстро растет количество раненых

Атака на Киев

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В Киеве идет ликвидация последствий комбинированного удара российских войск по столице.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате вражеской атаки погиб один человек.

«К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил он.

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В то же время мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 11 человек.

«Уже 11 раненых в Киеве. Все они находятся в стационарах киевских больниц», – написал Кличко.

На местах попадания и падения обломков в нескольких районах столицы продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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