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В Киеве из-за массированной атаки РФ есть погибший и быстро растет количество раненых
В результате очередной массированной атаки России на столицу в ночь на 2 июля в Киеве погиб один человек, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в больницах.
В Киеве идет ликвидация последствий комбинированного удара российских войск по столице.
По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате вражеской атаки погиб один человек.
«К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил он.
В то же время мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 11 человек.
«Уже 11 раненых в Киеве. Все они находятся в стационарах киевских больниц», – написал Кличко.
На местах попадания и падения обломков в нескольких районах столицы продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
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