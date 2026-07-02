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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве из-за массированной атаки РФ есть погибший и быстро растет количество раненых

В результате очередной массированной атаки России на столицу в ночь на 2 июля в Киеве погиб один человек, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в больницах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

В Киеве идет ликвидация последствий комбинированного удара российских войск по столице.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате вражеской атаки погиб один человек.

«К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил он.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 11 человек.

«Уже 11 раненых в Киеве. Все они находятся в стационарах киевских больниц», – написал Кличко.

На местах попадания и падения обломков в нескольких районах столицы продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.

Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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