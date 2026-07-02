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В результате атаки РФ на Киев есть пострадавшие: двух человек госпитализировали, удары зафиксировали в четырех районах
В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали по меньшей мере два человека — их госпитализировали. Последствия ударов фиксируется сразу в четырех районах столицы.
В ночь на 2 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами .
В результате ударов в столице уже известно о двух пострадавших, госпитализированных в больницу. Разрушения и последствия обстрелов зафиксировали сразу в нескольких районах города.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , двух пострадавших в Шевченковском районе доставили в стационар одной из столичных больниц. Медики оказывают им необходимую помощь.
В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия вражеской атаки фиксируют в Оболонском, Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах столицы.
Экстренные службы продолжают работу на местах ударов. Информация о масштабах разрушений и возможном количестве пострадавших уточняется.
Жителей призывают оставаться в укрытиях, потому что воздушная тревога продолжается.
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