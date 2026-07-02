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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В результате атаки РФ на Киев есть пострадавшие: двух человек госпитализировали, удары зафиксировали в четырех районах

В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали по меньшей мере два человека — их госпитализировали. Последствия ударов фиксируется сразу в четырех районах столицы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

В ночь на 2 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами .

В результате ударов в столице уже известно о двух пострадавших, госпитализированных в больницу. Разрушения и последствия обстрелов зафиксировали сразу в нескольких районах города.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , двух пострадавших в Шевченковском районе доставили в стационар одной из столичных больниц. Медики оказывают им необходимую помощь.

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия вражеской атаки фиксируют в Оболонском, Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Экстренные службы продолжают работу на местах ударов. Информация о масштабах разрушений и возможном количестве пострадавших уточняется.

Жителей призывают оставаться в укрытиях, потому что воздушная тревога продолжается.

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Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.

Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

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Дата публикации
Количество просмотров
512
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