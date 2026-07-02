Унаслідок атаки РФ на Київ є постраждалі: двох людей госпіталізували, удари зафіксували у чотирьох районах

Атака на Київ / © із соцмереж

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У ніч проти 2 липня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами.

Внаслідок ударів у столиці вже відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. Руйнування та наслідки обстрілу зафіксували одразу в кількох районах міста.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, двох постраждалих у Шевченківському районі доправили до стаціонару однієї зі столичних лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки ворожої атаки фіксують в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливої кількості постраждалих уточнюється.

Мешканців закликають залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога триває.

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