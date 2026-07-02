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Унаслідок атаки РФ на Київ є постраждалі: двох людей госпіталізували, удари зафіксували у чотирьох районах
У Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали щонайменше двоє людей — їх госпіталізували. Наслідки ударів фіксують одразу у чотирьох районах столиці.
У ніч проти 2 липня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами.
Внаслідок ударів у столиці вже відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. Руйнування та наслідки обстрілу зафіксували одразу в кількох районах міста.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, двох постраждалих у Шевченківському районі доправили до стаціонару однієї зі столичних лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.
Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки ворожої атаки фіксують в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах столиці.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливої кількості постраждалих уточнюється.
Мешканців закликають залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога триває.
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