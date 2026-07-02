Массированная атака на Киев: Россия запустила баллистику и дроны

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 2 июля российские войска приступили к масштабной комбинированной атаке по территории Украины с применением различных типов вооружения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке на столицу и призвал жителей не покидать укрытия.

«Не оставляйте укрытий! Киев под атакой баллистики и БПЛА. В городе раздаются взрывы. Враг продолжает пуски ракет на столицу», - подчеркнул Кличко.

Реклама

По данным мониторинговых каналов, российские военные совершили пуски крылатых ракет «Калибр» с акватории Черного моря.

Кроме того, сообщается по мониторинговым каналам о повторных пусках гиперзвуковых ракет «Циркон» и баллистических ракет в направлении Киева. В столице уже раздаются взрывы, продолжается работа сил противовоздушной обороны.

Также зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101/55СМ стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из воздушного пространства Вологодской области РФ.

Отдельно сообщается о пусках ракет Х-101 самолетами Ту-160 из того же района.

Реклама

По предварительной информации мониторинговых ресурсов, если пуски подтвердятся, подлет крылатых ракет к воздушному пространству Украины ожидается в ближайшие 60–90 минут .

Воздушная тревога продолжается. Украинцев призывают немедленно находиться в укрытиях официального сигнала отбоя.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.

Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

Реклама

Новости партнеров