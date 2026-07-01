Звездный выпускной «Оптимы» собрал в Киеве более 2500 гостей

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Дистанционная школа «Оптима» провела в Киеве свой десятый выпускной. Для образовательного проекта, который работает уже одиннадцать лет, это событие стало важным итогом развития и подтверждением масштаба.

«Оптима» начиналась с идеи сделать качественное образование доступным для детей независимо от того, где они живут. Сегодня это уже не просто дистанционная школа, а крупная образовательная экосистема, объединяющая детей, студентов, родителей, педагогов и команду специалистов.

В 2026 году школу окончили почти 3700 одиннадцатиклассников. Это один из крупнейших выпусков в украинском образовании.

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Выпускной состоялся в конгрессно-выставочном центре «Парковый» — одной из ведущих площадок Киева для крупных мероприятий. В зале собралось более 2500 гостей: выпускники школы и колледжа, семьи, учителя, преподаватели и команда «Оптимы».

Отдельный блок мероприятия был посвящён колледжу OPTIMA. В 2026 году дипломы получили 322 выпускника. Это второй выпуск колледжа, который стал важным этапом в развитии образовательной модели «Оптимы».

Сегодня эта модель охватывает несколько уровней. Optima Kids создана для самых маленьких детей. Дистанционная школа «Оптима» обеспечивает полное школьное образование. Колледж OPTIMA дает возможность продолжить обучение после школы. Следующим шагом станет университет «Оптима», который вскоре откроет новые возможности для получения качественного высшего образования.

Праздничная часть выпускного также подчеркнула масштаб события. Для выпускников выступил певец DREVO, а DJ BRIAN отвечал за музыкальную энергию вечера. Мероприятие было построено так, чтобы выпускники ощутили значимость собственного достижения и поддержку сообщества, частью которого они остаются.

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Одним из символических моментов стал выпускной вальс. Традицию заложили шесть лет назад сами ОПТИМисты. В этом году в танцевальном проекте приняли участие 70 выпускников. Они готовились почти полгода, несмотря на воздушные тревоги, обстрелы и отключения света. Репетиции проходили в самых разных условиях — иногда в укрытиях и подземных переходах.

Этот пример хорошо показывает, что сообщество «Оптимы» существует не только в учебном кабинете или на образовательной платформе. Оно формируется через совместные проекты, поддержку, коммуникацию и опыт, который ученики проживают вместе.

Выпускной 2026 года стал для «Оптимы» событием, посвященным результатам, доверию и развитию. Он показал, что дистанционное образование может быть не только технологичным, но и сильным благодаря человеческим связям. Ученики получают свободу учиться в собственном темпе, но при этом пользуются поддержкой педагогов, семей и сообщества.

«Оптима» поздравила выпускников школы и колледжа и подчеркнула: выпускной — это не конечная точка, а начало нового этапа. Впереди у каждого свой путь, новые решения и собственная история успеха.

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