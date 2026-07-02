Масована атака на Київ: Росія запустила балістику та дрони

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч на 2 липня російські війська розпочали масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням різних типів озброєння.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про атаку на столицю та закликав мешканців не залишати укриттів.

«Не залишайте укриттів! Київ під атакою балістики та БпЛА. В місті лунають вибухи. Ворог продовжує пуски ракет на столицю», — наголосив Кличко.

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За даними моніторингових каналів, російські військові здійснили пуски крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Крім того, повідомляється моніторинговими каналими про повторні пуски гіперзвукових ракет «Циркон» та балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці вже лунають вибухи, триває робота сил протиповітряної оборони.

Також зафіксовано пуски крилатих ракет Х-101/55СМ стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з повітряного простору Вологодської області РФ.

Окремо повідомляється про пуски ракет Х-101 літаками Ту-160 з того ж району.

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За попередньою інформацією моніторингових ресурсів, якщо пуски підтвердяться, підліт крилатих ракет до повітряного простору України очікується протягом найближчих 60–90 хвилин.

Повітряна тривога триває. Українців закликають негайно перебувати в укриттях до офіційного сигналу відбою.

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