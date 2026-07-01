Некоторые заправки в Украине будут закрываться на ночь: что известно о новых правилах

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Одна сеть АЗК меняет правила и график работы в нескольких регионах Украины из-за ухудшения ситуации безопасности и угрозы массированного обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе сети АЗК «WOG».

Заправки будут закрывать на ночь — что известно

По информации пресс-службы, с 1 июля особый режим начинает действовать на заправках в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также на части АЗК Полтавской области.

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В этих регионах заправки будут закрываться на ночь с 21:00 до 07:00. В это же время на комплексах будут полностью выключать весь внешний свет. Кроме того, во время воздушных тревог продажи горючего будут останавливать, поэтому заправиться не удастся даже дистанционно через приложение WOG PAY.

Отдельное оперативное предупреждение компания выдала столичному региону. Из-за риска массированного удара АЗК в Киеве и Киевской области закроются в ночь на 2 июля.

«АЗК в г. Киеве и Киевской области будут закрыты с 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. В связи с возможным массированным обстрелом и в целях обеспечения безопасности персонала и клиентов», — отметили в компании.

Представители Сети призвали водителей учесть эти изменения при планировании поездок и передвижений. Кроме этого, в компании дали рекомендации владельцам транспорта по мерам безопасности вблизи заправочных станций.

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«Также ввиду ситуации с безопасностью WOG рекомендует не покидать автомобили и не планировать ночевку крупногабаритного транспорта вблизи АЗК», — сообщили в пресс-службе.

Уточнить актуальный график работы конкретного автозаправочного комплекса и проверить доступность услуги дистанционной заправки в ночные часы могут клиенты на официальном сайте компании wog.ua или в мобильном приложении WOG PRIDE.

РФ готовит массированный удар — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский предупредил, что РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь.

Зеленский призвал граждан Украины быть максимально осторожными и не игнорировать угрозу безопасности в ближайшие часы.

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Впоследствии вечером 1 июля в небе над Киевом работают силы противовоздушной обороны (ПВО), ликвидирующие воздушную угрозу. Жителей столицы призывают находиться в безопасных местах.

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