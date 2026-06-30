В Киеве произошла масштабная авария: что известно на этот момент (фото, видео)

ДТП / © iStock

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ВКиеве 30 июня произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, ДТП произошло на Виноградаре.

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Очевидцы сообщают, что в результате аварии могут быть погибшие и пострадавшие. В то же время официального подтверждения этой информации по состоянию на данный момент нет.

ДТП / © Патрульная полиция Киева

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Ивана Выговского образовались значительные пробки.

ДТП в Києві / © Фото из открытых источников

Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек.

ДТП в Києві / © Фото из открытых источников

На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Происшествия в Украине — последние новости

Напомним, в Хмельнитчине, в селе Гвардейское, произошло смертельное ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль. Погиб ребенок.

Также, в Ирпене грузовик наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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