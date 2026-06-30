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- Киев
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В Киеве произошла масштабная авария: что известно на этот момент (фото, видео)
На месте работают соответствующие службы, а движение транспорта остается усложненным.
ВКиеве 30 июня произошло масштабное ДТП.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
По предварительной информации, ДТП произошло на Виноградаре.
Очевидцы сообщают, что в результате аварии могут быть погибшие и пострадавшие. В то же время официального подтверждения этой информации по состоянию на данный момент нет.
В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Ивана Выговского образовались значительные пробки.
Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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