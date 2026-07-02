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В Киеве из-за атаки РФ есть разрушение жилого дома и вспыхнул пожар в многоэтажке.
В ночь на 2 июля российская армия атаковала Киев: в Шевченковском районе разрушен жилой дом, а в Голосеевском вспыхнул пожар в многоэтажке.
В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля в столице зафиксировано разрушение жилого дома и пожар в многоэтажке.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
По словам Ткаченко, в Шевченковском районе столицы в результате вражеского удара потерпел разрушения жилой дом. Также в Голосеевском районе загорелся пожар в многоэтажке.
Экстренные службы направляются на место. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Шевченковском районе предварительно 5 пострадавших. Медики работают на месте.
Ранее сообщалось, что российские войска атакуют Киев ударными беспилотниками по нескольким направлениям, а по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны. Жителей города призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы продолжения комбинированной атаки.
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Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.
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