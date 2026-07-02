В Киеве из-за атаки РФ есть разрушение жилого дома и вспыхнул пожар в многоэтажке.

Ракета / © ТСН.ua

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В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля в столице зафиксировано разрушение жилого дома и пожар в многоэтажке.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

По словам Ткаченко, в Шевченковском районе столицы в результате вражеского удара потерпел разрушения жилой дом. Также в Голосеевском районе загорелся пожар в многоэтажке.

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Экстренные службы направляются на место. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Шевченковском районе предварительно 5 пострадавших. Медики работают на месте.

Ранее сообщалось, что российские войска атакуют Киев ударными беспилотниками по нескольким направлениям, а по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны. Жителей города призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы продолжения комбинированной атаки.

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