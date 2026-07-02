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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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659
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У Києві через атаку РФ є руйнування житлового будинку та спалахнула пожежа у багатоповерхівці — Ткаченко

У ніч проти 2 липня російська армія атакувала Київ: у Шевченківському районі зруйновано житловий будинок, а в Голосіївському спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня у столиці зафіксовано руйнування житлового будинку та пожежу у багатоповерхівці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, у Шевченківському районі столиці внаслідок ворожого удару зазнав руйнувань житловий будинок. Також у Голосіївському районі спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі, попередньо, 5 постраждалих. Медики працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакують Київ ударними безпілотниками з кількох напрямків, а по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців міста закликають залишатися в укриттях через загрозу продовження комбінованої атаки.

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Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
659
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