У Києві через атаку РФ є руйнування житлового будинку та спалахнула пожежа у багатоповерхівці — Ткаченко

Ракета / © ТСН.ua

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Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня у столиці зафіксовано руйнування житлового будинку та пожежу у багатоповерхівці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, у Шевченківському районі столиці внаслідок ворожого удару зазнав руйнувань житловий будинок. Також у Голосіївському районі спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

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Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі, попередньо, 5 постраждалих. Медики працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакують Київ ударними безпілотниками з кількох напрямків, а по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців міста закликають залишатися в укриттях через загрозу продовження комбінованої атаки.

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