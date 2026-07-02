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У Києві через атаку РФ є руйнування житлового будинку та спалахнула пожежа у багатоповерхівці — Ткаченко
У ніч проти 2 липня російська армія атакувала Київ: у Шевченківському районі зруйновано житловий будинок, а в Голосіївському спалахнула пожежа у багатоповерхівці.
Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня у столиці зафіксовано руйнування житлового будинку та пожежу у багатоповерхівці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За словами Ткаченка, у Шевченківському районі столиці внаслідок ворожого удару зазнав руйнувань житловий будинок. Також у Голосіївському районі спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі, попередньо, 5 постраждалих. Медики працюють на місці.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакують Київ ударними безпілотниками з кількох напрямків, а по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців міста закликають залишатися в укриттях через загрозу продовження комбінованої атаки.
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