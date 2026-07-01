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- Київ
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Росія атакує Київ: над містом дрони, пролунали вибухи — що відомо зараз
У Києві чутно роботу ППО. Мешканців закликають пройти до укриттів.
Ввечері 1 липня під час атаки російських безпілотників у Києві чутно вибухи. Сили ППО ліквідовують повітряну загрозу. Відомо про падіння уламків у Деснянському та Шевченськівському районах Києва. Також зафіксовано пожежу.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Вибухи в Києві — що відомо
У міській владі наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час повітряної атаки.
«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», — зазначили в КМДА.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісних ворожих цілей у напрямку міста. За даними військових, загроза зафіксована з північного напрямку.
«Реактивні БпЛА курсом на Київ з півночі», — повідомили в ПС.
Також інформацію про атаку дронів РФ підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Дрони на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів», — зазначив Тимур Ткаченко.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі уламки безпілотника впали біля приватного будинку, обійшлося без пожежі, а в Шевченківському — на територію нежитлової будівлі.
Віталій Кличко додав, що ще зафіксовано пожежу в Шевченківському районі. Там палає дах триповерхової нежитлової будівлі.
«Екстрені служби на місці», — заапевнив Віталій Кличко.
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