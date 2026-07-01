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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3270
Час на прочитання
2 хв

Росія атакує Київ: над містом дрони, пролунали вибухи — що відомо зараз

У Києві чутно роботу ППО. Мешканців закликають пройти до укриттів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 1 липня під час атаки російських безпілотників у Києві чутно вибухи. Сили ППО ліквідовують повітряну загрозу. Відомо про падіння уламків у Деснянському та Шевченськівському районах Києва. Також зафіксовано пожежу.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Вибухи в Києві — що відомо

У міській владі наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час повітряної атаки.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», — зазначили в КМДА.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісних ворожих цілей у напрямку міста. За даними військових, загроза зафіксована з північного напрямку.

«Реактивні БпЛА курсом на Київ з півночі», — повідомили в ПС.

Також інформацію про атаку дронів РФ підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Дрони на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів», — зазначив Тимур Ткаченко.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі уламки безпілотника впали біля приватного будинку, обійшлося без пожежі, а в Шевченківському — на територію нежитлової будівлі.

Віталій Кличко додав, що ще зафіксовано пожежу в Шевченківському районі. Там палає дах триповерхової нежитлової будівлі.

«Екстрені служби на місці», — заапевнив Віталій Кличко.

РФ готує масований удар — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попереджав, що РФ готує черговий масований удар по Україні, загроза якого є актуальною вже найближчої ночі.

Президент закликав громадян України бути максимально обережними та не ігнорувати загрози безпеці в найближчі години.

Також ми писали, що російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3270
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