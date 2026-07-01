Повітряна тривога / © tsn.ua

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Ввечері 1 липня під час атаки російських безпілотників у Києві чутно вибухи. Сили ППО ліквідовують повітряну загрозу. Відомо про падіння уламків у Деснянському та Шевченськівському районах Києва. Також зафіксовано пожежу.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Вибухи в Києві — що відомо

У міській владі наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час повітряної атаки.

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«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», — зазначили в КМДА.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісних ворожих цілей у напрямку міста. За даними військових, загроза зафіксована з північного напрямку.

«Реактивні БпЛА курсом на Київ з півночі», — повідомили в ПС.

Також інформацію про атаку дронів РФ підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Дрони на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів», — зазначив Тимур Ткаченко.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі уламки безпілотника впали біля приватного будинку, обійшлося без пожежі, а в Шевченківському — на територію нежитлової будівлі.

Віталій Кличко додав, що ще зафіксовано пожежу в Шевченківському районі. Там палає дах триповерхової нежитлової будівлі.

«Екстрені служби на місці», — заапевнив Віталій Кличко.

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