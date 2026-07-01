Зірковий випускний «Оптіми» зібрав у Києві понад 2500 гостей

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Дистанційна школа «Оптіма» провела в Києві свій десятий випускний. Для освітнього проєкту, який працює вже одинадцять років, ця подія стала важливим підсумком розвитку та підтвердженням масштабу.

«Оптіма» починалася з ідеї зробити якісну освіту доступною для дітей незалежно від того, де вони живуть. Сьогодні це вже не лише дистанційна школа, а велика освітня екосистема, яка об’єднує дітей, студентів, батьків, педагогів і команду фахівців.

У 2026 році школу закінчили майже 3700 одинадцятикласників. Це один із найбільших випусків в українській освіті.

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Випускний відбувся в конгресно-виставковому центрі «Парковий» — одній із провідних локацій Києва для великих подій. У залі зібралися понад 2500 гостей: випускники школи й коледжу, родини, вчителі, викладачі та команда «Оптіми».

Окремий блок події був присвячений коледжу OPTIMA. У 2026 році дипломи отримали 322 випускники. Це другий випуск коледжу, який став важливим етапом у розвитку освітньої моделі «Оптіми».

Сьогодні ця модель охоплює кілька рівнів. Optima Kids створена для наймолодших дітей. Дистанційна школа «Оптіма» забезпечує повну шкільну освіту. Коледж OPTIMA дає можливість продовжити навчання після школи. Наступним кроком стане університет «Оптіма», який незабаром відкриє нові можливості для здобуття якісної вищої освіти.

Святкова частина випускного також підкреслила масштаб події. Для випускників виступив співак DREVO, а DJ BRIAN відповідав за музичну енергію вечора. Подія була побудована так, щоб випускники відчули значення власного результату та підтримку спільноти, частиною якої вони залишаються.

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Одним із символічних моментів став випускний вальс. Традицію започаткували шість років тому самі ОПТИМісти. Цьогоріч у танцювальному проєкті взяли участь 70 випускників. Вони готувалися майже пів року попри повітряні тривоги, обстріли й вимкнення світла. Репетиції відбувалися в різних умовах — іноді в укриттях і підземних переходах.

Цей приклад добре показує, що спільнота «Оптіми» існує не лише в навчальному кабінеті чи на освітній платформі. Вона формується через спільні проєкти, підтримку, комунікацію та досвід, який учні проживають разом.

Випускний 2026 року став для «Оптіми» подією про результат, довіру та розвиток. Він показав, що дистанційна освіта може бути не тільки технологічною, а й сильною за людськими зв’язками. Учні вільно навчаються у власному темпі, але водночас мають підтримку педагогів, родин і спільноти.

«Оптіма» привітала випускників школи та коледжу й наголосила: випускний — це не фінальна точка, а початок нового етапу. Попереду в кожного свій шлях, нові рішення та власна історія успіху.

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