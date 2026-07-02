У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житловий будинок і підстанцію швидкої: є заблоковані люди, постраждали медики

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 2 липня російська атака на Київ спричинила руйнування житлового будинку у Деснянському районі та пошкодження підстанції екстреної медичної допомоги у Шевченківському районі. Відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих медиків, один із них перебуває у вкрай тяжкому стані.

Про наслідки удару повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі столиці зафіксовано руйнування у дев’ятиповерховому житловому будинку. Попередньо відомо, що під завалами можуть перебувати люди. На місце вже прямують рятувальники.

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Водночас у Шевченківському районі ударом пошкоджено будівлю, де розташована одна з підстанцій швидкої допомоги.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих працівників — медиків та водіїв підстанції. Серед них один парамедик перебуває у вкрай важкому стані.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, інформація про наслідки атаки уточнюється.

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