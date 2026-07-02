У Києві після атаки РФ є заблоковані люди у будинках, кількість постраждалих зросла — Кличко

Атака на Київ / © фото з соцмереж

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У столиці внаслідок чергової російської атаки зафіксовано нові руйнування житлових будинків, пожежі та випадки, коли люди опинилися заблокованими у власних оселях.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дарницькому районі через падіння уламків поблизу житлового будинку в одній із квартир опинилися заблоковані люди. Також там виникли пожежі у приватних будинках.

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Ще одна критична ситуація — у Святошинському районі. Там спалахнула пожежа в приватному будинку, а в іншому будинку, куди влучили уламки, також заблоковані люди, які потребують допомоги рятувальників.

За словами мера, станом на зараз відомо щонайменше про шістьох постраждалих у Києві. Усіх поранених госпіталізували медики.

На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та операції з порятунку людей. Мешканців міста закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

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