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У Києві після атаки РФ є заблоковані люди у будинках, кількість постраждалих зросла — Кличко
У Києві після чергової російської атаки уламки влучили у житлові та приватні будинки в Дарницькому і Святошинському районах, де під завалами та у квартирах опинилися заблоковані люди, щонайменше шестеро постраждалих госпіталізовані.
У столиці внаслідок чергової російської атаки зафіксовано нові руйнування житлових будинків, пожежі та випадки, коли люди опинилися заблокованими у власних оселях.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Дарницькому районі через падіння уламків поблизу житлового будинку в одній із квартир опинилися заблоковані люди. Також там виникли пожежі у приватних будинках.
Ще одна критична ситуація — у Святошинському районі. Там спалахнула пожежа в приватному будинку, а в іншому будинку, куди влучили уламки, також заблоковані люди, які потребують допомоги рятувальників.
За словами мера, станом на зараз відомо щонайменше про шістьох постраждалих у Києві. Усіх поранених госпіталізували медики.
На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та операції з порятунку людей. Мешканців міста закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.
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