Росія масовано атакувала Київщину балістикою і крилатими ракетами: пошкодження зафіксували у п’яти районах

Атака на Київ / © із соцмереж

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Російська армія вночі 2 липня завдала масованого удару по Київській області, застосувавши балістичні та крилаті ракети. Наслідки ворожої атаки зафіксовано щонайменше у п’яти районах регіону.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

За його словами, у Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку. Також внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

У Броварському районі зазнали пошкоджень шість приватних будинків, будівля гуртожитку та автомобіль.

Крім того, в Обухівському та Фастівському районах пошкоджено приватні житлові будинки.

У Вишгородському районі внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль.

Наразі на місцях працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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Влада закликає жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

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