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У Києві через атаку РФ спалахнув ринок: що відомо
У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ: у Шевченківському районі через падіння уламків спалахнув ринок, а в Дарницькому частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку.
Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня в кількох районах столиці зафіксовано нові руйнування та пожежі.
Про наслідки повідомив мер столиці Віталій Кличко.
У Шевченківському районі Києва через падіння уламків ворожих цілей сталося загоряння на території одного з ринків. На місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують пожежу та оцінюють масштаби пошкоджень.
Також серйозні наслідки зафіксовано у Дарницькому районі столиці. За словами міського голови, там виникла пожежа та сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
У Києві триває ліквідація наслідків масованого комбінованого удару, яким російські війська атакували столицю дронами та ракетами. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
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