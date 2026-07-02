У Києві через атаку РФ спалахнув ринок: що відомо

Атака на Київ / © фото з соцмереж

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Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня в кількох районах столиці зафіксовано нові руйнування та пожежі.

Про наслідки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Шевченківському районі Києва через падіння уламків ворожих цілей сталося загоряння на території одного з ринків. На місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують пожежу та оцінюють масштаби пошкоджень.

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Також серйозні наслідки зафіксовано у Дарницькому районі столиці. За словами міського голови, там виникла пожежа та сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

У Києві триває ліквідація наслідків масованого комбінованого удару, яким російські війська атакували столицю дронами та ракетами. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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