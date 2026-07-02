ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1236
Час на прочитання
1 хв

У Києві через атаку РФ спалахнув ринок: що відомо

У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ: у Шевченківському районі через падіння уламків спалахнув ринок, а в Дарницькому частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Атака на Київ

Атака на Київ / © фото з соцмереж

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня в кількох районах столиці зафіксовано нові руйнування та пожежі.

Про наслідки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Шевченківському районі Києва через падіння уламків ворожих цілей сталося загоряння на території одного з ринків. На місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують пожежу та оцінюють масштаби пошкоджень.

Також серйозні наслідки зафіксовано у Дарницькому районі столиці. За словами міського голови, там виникла пожежа та сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

У Києві триває ліквідація наслідків масованого комбінованого удару, яким російські війська атакували столицю дронами та ракетами. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie