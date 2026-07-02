У Києві через масовану атаку РФ є загиблий та швидко зростає кількість поранених

Атака на Київ / © фото з соцмереж

Реклама

У Києві триває ліквідація наслідків комбінованого удару російських військ по столиці.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Мої співчуття рідним та близьким», — повідомив він.

Реклама

Водночас мер столиці Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб.

«Уже 11 поранених в Києві. Всі вони перебувають в стаціонарах київських лікарень», — написав Кличко.

На місцях влучань та падіння уламків у кількох районах столиці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

Реклама

Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

Новини партнерів