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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1195
Час на прочитання
1 хв

У Києві ракета влучила у багатоповерхівку: у Дарницькому районі зруйновано шість поверхів — Кличко

Унаслідок російського удару по Києву в Дарницькому районі сталося пряме влучання у 9-поверховий житловий будинок — вибух зруйнував конструкції з першого по шостий поверхи, повідомив Віталій Кличко.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © із соцмереж

У ніч проти 2 липня російська атака по Києву спричинила масштабні руйнування у житловому секторі столиці — в одному з будинків у Дарницькому районі знищено кілька поверхів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, внаслідок прямого влучання у Дарницькому районі сталося руйнування конструкцій 9-поверхового житлового будинку — пошкодження охопили квартири з першого по шостий поверхи.

На місці працюють рятувальники, екстрені служби проводять розбір завалів та перевіряють інформацію щодо можливих постраждалих або людей, які можуть залишатися під уламками.

У столиці триває ліквідація наслідків чергової масованої комбінованої атаки РФ із застосуванням дронів та ракет.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1195
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