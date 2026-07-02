У Києві ракета влучила у багатоповерхівку: у Дарницькому районі зруйновано шість поверхів — Кличко

Атака на Київ / © із соцмереж

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У ніч проти 2 липня російська атака по Києву спричинила масштабні руйнування у житловому секторі столиці — в одному з будинків у Дарницькому районі знищено кілька поверхів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, внаслідок прямого влучання у Дарницькому районі сталося руйнування конструкцій 9-поверхового житлового будинку — пошкодження охопили квартири з першого по шостий поверхи.

На місці працюють рятувальники, екстрені служби проводять розбір завалів та перевіряють інформацію щодо можливих постраждалих або людей, які можуть залишатися під уламками.

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У столиці триває ліквідація наслідків чергової масованої комбінованої атаки РФ із застосуванням дронів та ракет.

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