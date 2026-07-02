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- Київ
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Масштабна комбінована атака РФ на Київ та область: головні новини ночі 2 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 липня 2026 року:
У Києві через атаку РФ спалахнув ринок: що відомо Читати далі –>
Росія масовано атакувала Київщину балістикою і крилатими ракетами: пошкодження зафіксували у п’яти районах Читати далі –>
У Києві ракета влучила у багатоповерхівку: у Дарницькому районі зруйновано шість поверхів — Кличко Читати далі –>
Наслідки атаки на Київ стрімко погіршуються: зросла кількість жертв і постраждалих Читати далі –>
РФ влаштувала одну з наймасштабніших атак на Київ: військовий оглядач назвав тривожні особливості удару Читати далі –>
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