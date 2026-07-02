Наслідки атаки на Київ стрімко погіршуються: зросла кількість жертв і постраждалих

Атака на Київ / © із соцмереж

Реклама

Унаслідок масованої російської атаки на Київ кількість жертв зросла — станом на ранок відомо про двох загиблих та 16 постраждалих.

Про оновлені дані щодо наслідків ворожого удару повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, кількість постраждалих продовжує збільшуватися. Наразі медики та рятувальники працюють на місцях ударів, надаючи допомогу потерпілим та ліквідовуючи наслідки обстрілів.

Реклама

«Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 16 осіб. На жаль, двоє людей загинули», — повідомив Ткаченко.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Наразі відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

Реклама

Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

Новини партнерів