Росія влаштувала криваву атаку на Київ: кількість жертв стрімко зростає, десятки постраждалих

Сирена / © ТСН.ua

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Російська армія вночі завдала чергового масованого удару по столиці України, цілеспрямовано атакувавши житлові квартали міста.

Про оновлені наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, кількість жертв російського обстрілу зросла до восьми. У столиці зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, а також тривають пожежі.

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Зокрема, рятувальники продовжують ліквідовувати масштабне загоряння складських приміщень в Оболонському районі Києва.

Відомо також про щонайменше 34 постраждалих. Із них 32 людини були госпіталізовані медиками до столичних лікарень, ще двом постраждалим надали допомогу на місці.

За словами міської влади, серед потерпілих є діти. Інформація щодо наслідків атаки продовжує оновлюватися, оскільки ситуація залишається динамічною, а аварійно-рятувальні роботи тривають.

Черговий російський удар вкотре підтвердив, що ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України.

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Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Київщину балістикою і крилатими ракетами: пошкодження зафіксували у п’яти районах

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