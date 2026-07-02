Россия устроила кровавую атаку на Киев: количество жертв стремительно растет, десятки пострадавших

Сирена / © ТСН.ua

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Российская армия ночью нанесла очередной массированный удар по столице Украины , целенаправленно атаковав жилые кварталы города.

Об обновленных последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

По его словам, количество жертв российских обстрелов возросло до восьми. В столице зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома, а также продолжаются пожары.

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В частности, спасатели продолжают ликвидировать масштабное возгорание складских помещений в Оболонском районе Киева.

Известно также о по меньшей мере 34 пострадавших. Из них 32 человека были госпитализированы медиками в столичные больницы, еще двум пострадавшим оказали помощь на месте.

По словам городских властей, среди пострадавших есть дети. Информация о последствиях атаки продолжает обновляться, поскольку ситуация остается динамичной, а аварийно-спасательные работы продолжаются.

Очередной российский удар в очередной раз подтвердил, что враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины.

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Напомним, что Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах

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