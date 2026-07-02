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В Киеве ракета попала в многоэтажку: в Дарницком районе разрушены шесть этажей - Кличко
В результате российского удара по Киеву в Дарницком районе произошло прямое попадание в 9-этажное жилое здание — взрыв разрушил конструкции с первого по шестой этажи, сообщил Виталий Кличко.
В ночь на 2 июля российская атака по Киеву повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе столицы — в одном из домов в Дарницком районе уничтожено несколько этажей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . По его словам, в результате прямого попадания в Дарницком районе произошло разрушение конструкций 9-этажного жилого дома — повреждения охватили квартиры с первого по шестой этажи.
На месте работают спасатели, экстренные службы проводят разбор завалов и проверяют информацию о возможных пострадавших или людях, которые могут оставаться под обломками.
В столице продолжается ликвидация последствий очередной массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет.
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