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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

В Киеве ракета попала в многоэтажку: в Дарницком районе разрушены шесть этажей - Кличко

В результате российского удара по Киеву в Дарницком районе произошло прямое попадание в 9-этажное жилое здание — взрыв разрушил конструкции с первого по шестой этажи, сообщил Виталий Кличко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

В ночь на 2 июля российская атака по Киеву повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе столицы — в одном из домов в Дарницком районе уничтожено несколько этажей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . По его словам, в результате прямого попадания в Дарницком районе произошло разрушение конструкций 9-этажного жилого дома — повреждения охватили квартиры с первого по шестой этажи.

На месте работают спасатели, экстренные службы проводят разбор завалов и проверяют информацию о возможных пострадавших или людях, которые могут оставаться под обломками.

В столице продолжается ликвидация последствий очередной массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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