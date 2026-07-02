В Киеве ракета попала в многоэтажку: в Дарницком районе разрушены шесть этажей - Кличко

Атака на Киев / © из соцсетей

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В ночь на 2 июля российская атака по Киеву повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе столицы — в одном из домов в Дарницком районе уничтожено несколько этажей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . По его словам, в результате прямого попадания в Дарницком районе произошло разрушение конструкций 9-этажного жилого дома — повреждения охватили квартиры с первого по шестой этажи.

На месте работают спасатели, экстренные службы проводят разбор завалов и проверяют информацию о возможных пострадавших или людях, которые могут оставаться под обломками.

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В столице продолжается ликвидация последствий очередной массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет.

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