В Киеве РФ превратила дома в руины: количество погибших стремительно растет, под завалами ищут людей

Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

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В Киеве количество погибших после ночной комбинированной атаки РФ растет. По состоянию на 08:00 известно о по меньшей мере 11 жертвах и более 30 раненых. Спасатели ищут людей под завалами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, больше всего во время ночных обстрелов досталось Киеву. Впечатлено более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 локациях.

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В Дарницком районе столицы уничтожена часть девятиэтажного дома. На этой локации удалось спасти 17 человек, в том числе семь удалось деблокировать из смертельной ловушки. Один человек погиб.

«ГСЧС работает над спасением людей из-под завалов. Есть информация о без вести пропавших — ищем. Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены необходимые специалисты и спецтехника», — подчеркнул руководитель МВД.

Атака на Киев — что известно

С позднего вечера 1 июля Россия атаковала Киев. Сначала россияне запустили беспилотники, а ночью — баллистику и крылатые ракеты. В столице раздавались сильные взрывы, работали силы ПВО.

По данным властей, к утру в Киеве зафиксировано много «прилетов», а повреждения и разрушения произошли более чем на 30 локациях во всех районах города. Враг целенаправленно наносил удары именно по жилой застройке.

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В частности, ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе. Произошло прямое попадание. Повреждения охватили квартиры от первого до шестого этажа.

Дата публикации 07:54, 02.07.26 Количество просмотров 127 Адская ночь в Киеве: жуткое видео после массированной атаки РФ

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