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В Киеве — гигантская воронка прямо посреди двора после удара РФ: жуткие детали "прилета" (видео)
В результате вражеского прилета в Дарницком районе столицы погиб молодой парень.
В Дарницком районе Киева после российского ракетного удара 2 июля образовалась большая воронка между жилыми домами. Взрывной волной повреждены окружающие многоэтажки, а на месте атаки продолжаются работы.
Кадры последствий удара были опубликованы журналистами и очевидцами.
На видео видна глубокая воронка, образовавшаяся между многоэтажками, а также значительные повреждения окружающей застройки.
По информации, обнародованной Дмитрием Гордоном, в пятиэтажном доме рядом с взрывной волной выбило все окна.
Корреспондент Радио Свобода также побывал на месте происшествия и показал последствия удара.
По его словам, российская ракета попала между жилыми домами, образовав огромную воронку и повредив близлежащие здания.
Что известно о жертвах
По словам корреспондента, в одном из поврежденных домов погиб парень. Раньше была надежда, что он выжил, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.
Информацию об окончательных последствиях атак продолжают уточнять соответствующие службы.
Атака на Киев — что известно
Напомним, россияне начали атаку на Киев с вечера 1 июля. Россияне запустили дроны, а затем баллистику и крылатые ракеты. Было зафиксировано более 30 локаций, у которых есть повреждения и разрушения.
В результате ночных обстрелов погибли по меньшей мере 13 человек, более 30 получили ранения. Спасатели ищут людей под завалами на 15 локациях. Поисково-спасательная операция продолжается.