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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве — гигантская воронка прямо посреди двора после удара РФ: жуткие детали "прилета" (видео)

В результате вражеского прилета в Дарницком районе столицы погиб молодой парень.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Атака на Киев

Атака на Киев

В Дарницком районе Киева после российского ракетного удара 2 июля образовалась большая воронка между жилыми домами. Взрывной волной повреждены окружающие многоэтажки, а на месте атаки продолжаются работы.

Кадры последствий удара были опубликованы журналистами и очевидцами.

На видео видна глубокая воронка, образовавшаяся между многоэтажками, а также значительные повреждения окружающей застройки.

Наслідки атаки / © Фото из открытых источников

По информации, обнародованной Дмитрием Гордоном, в пятиэтажном доме рядом с взрывной волной выбило все окна.

Наслідки атаки / © Фото из открытых источников

Корреспондент Радио Свобода также побывал на месте происшествия и показал последствия удара.

По его словам, российская ракета попала между жилыми домами, образовав огромную воронку и повредив близлежащие здания.

Наслідки атаки / © Радіо Свобода

Что известно о жертвах

По словам корреспондента, в одном из поврежденных домов погиб парень. Раньше была надежда, что он выжил, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Информацию об окончательных последствиях атак продолжают уточнять соответствующие службы.

Атака на Киев — что известно

Напомним, россияне начали атаку на Киев с вечера 1 июля. Россияне запустили дроны, а затем баллистику и крылатые ракеты. Было зафиксировано более 30 локаций, у которых есть повреждения и разрушения.

В результате ночных обстрелов погибли по меньшей мере 13 человек, более 30 получили ранения. Спасатели ищут людей под завалами на 15 локациях. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Дата публикации
Количество просмотров
972
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