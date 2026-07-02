У Києві — гігантська вирва просто посеред двору після удару РФ: моторошні деталі "прильоту" (відео)

Атака на Київ

Реклама

У Дарницькому районі Києва після російського ракетного удару 2 липня утворилася велика вирва між житловими будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено навколишні багатоповерхівки, а на місці атаки тривають роботи.

Кадри наслідків удару опублікували журналісти та очевидці.

На відео видно глибоку вирву, що утворилася між багатоповерхівками, а також значні пошкодження навколишньої забудови.

Реклама

Наслідки атаки / © Фото з відкритих джерел

За інформацією, оприлюдненою Дмитром Гордоном, у п’ятиповерховому будинку поруч вибуховою хвилею вибило всі вікна.

Наслідки атаки / © Фото з відкритих джерел

Кореспондент «Радіо Свобода» також побував на місці події та показав наслідки удару.

За його словами, російська ракета влучила між житловими будинками, утворивши величезну вирву та пошкодивши прилеглі будівлі.

Наслідки атаки / © Радіо Свобода

Що відомо про жертви

За словами кореспондента, в одному з пошкоджених будинків загинув хлопець. Раніше була надія, що він вижив, однак згодом ця інформація не підтвердилася.

Реклама

Інформацію про остаточні наслідки атаки продовжують уточнювати відповідні служби.

Атака на Київ — що відомо

Нагадаємо, росіяни розпочали атаку на Київ від вечора 1 липня. Росіяни запустили дрони, а потім балістику і крилаті ракети. Було зафіксовано понад 30 локацій, у яких є пошкодження та руйнування.

Внаслідок нічного обстрілу загинули щонайменше 13 людей, понад 30 отримали поранення. Рятувальники шукають людей під завалами на 15 локаціях. Пошуково-рятувальна операція триває.

Новини партнерів