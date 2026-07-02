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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4763
Час на прочитання
1 хв

У Києві ракета прилетіла просто біля метро: моторошний момент потрапив на відео

Кияни стали свідками моторошного моменту, коли ракета РФ поцілила просто біля метро.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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У Києві ракета прилетіла просто біля метро: моторошний момент потрапив на відео

© ТСН

У Києві під час масованої атаки РФ 2 липня ракета прилетіла просто біля метро. Від побаченого свідки були у шоковому стані.

Кадри зафільмувала мешканка.

На відео видно моторошний момент прильоту та реакцію очевидців.

Інформації про стан людей, які зафіксовані на кадрах, наразі немає.

Нагадаємо, у Києві після масованої комбінованої атаки РФ кількість загиблих зросла до щонайменше 11 осіб, ще понад 30 людей дістали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де ракета зруйнувала частину дев'ятиповерхового будинку. З-під завалів вдалося врятувати 17 людей, зокрема сімох деблокували зі смертельної пастки. Загалом у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальні роботи тривають на 15 локаціях. За інформацією МВС, є люди, які вважаються безвісти зниклими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4763
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