У Києві ракета прилетіла просто біля метро: моторошний момент потрапив на відео

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У Києві під час масованої атаки РФ 2 липня ракета прилетіла просто біля метро. Від побаченого свідки були у шоковому стані.

Кадри зафільмувала мешканка.

На відео видно моторошний момент прильоту та реакцію очевидців.

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Дата публікації 08:51, 02.07.26 Кількість переглядів 235 У Києві ракета прилетіла просто біля метро

Інформації про стан людей, які зафіксовані на кадрах, наразі немає.

Нагадаємо, у Києві після масованої комбінованої атаки РФ кількість загиблих зросла до щонайменше 11 осіб, ще понад 30 людей дістали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де ракета зруйнувала частину дев'ятиповерхового будинку. З-під завалів вдалося врятувати 17 людей, зокрема сімох деблокували зі смертельної пастки. Загалом у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальні роботи тривають на 15 локаціях. За інформацією МВС, є люди, які вважаються безвісти зниклими.

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