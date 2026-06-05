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На Київщині вдруге за добу атакували той самий об'єкт: рятувальники понад добу гасили пожежу (фото)
У Бориспільському районі Київської області рятувальники завершили ліквідацію пожежі на об'єкті, який російські війська двічі атакували протягом однієї доби.
У Київській області рятувальники вдруге за минулу добу ліквідовували наслідки ворожої атаки на один і той самий об'єкт у Бориспільському районі.
Як повідомили у ДСНС, після першого влучання підрозділи служби працювали над ліквідацією пожежі, що виникла внаслідок удару. Вранці рятувальники завершили роботи на місці події.
На Київщині вдруге за добу атакували той самий об'єкт: рятувальники понад добу гасили пожежу (фото) (5 фото)
Втім, близько 15:00 російські війська завдали повторного удару по цьому ж об'єкту. Через нове влучання на місці знову виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені підрозділи ДСНС.
Рятувальники працювали на місці до пізнього вечора. О 22:38 пожежу вдалося повністю ліквідувати.
Інформація про постраждалих або масштаби руйнувань наразі не уточнюється.
Окрім цього, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.
Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.