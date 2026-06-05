Пожежа / © ДСНС

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У Київській області рятувальники вдруге за минулу добу ліквідовували наслідки ворожої атаки на один і той самий об'єкт у Бориспільському районі.

Як повідомили у ДСНС, після першого влучання підрозділи служби працювали над ліквідацією пожежі, що виникла внаслідок удару. Вранці рятувальники завершили роботи на місці події.

На Київщині вдруге за добу атакували той самий об'єкт: рятувальники понад добу гасили пожежу (фото) (5 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Втім, близько 15:00 російські війська завдали повторного удару по цьому ж об'єкту. Через нове влучання на місці знову виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені підрозділи ДСНС.

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Рятувальники працювали на місці до пізнього вечора. О 22:38 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Інформація про постраждалих або масштаби руйнувань наразі не уточнюється.

Окрім цього, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.

Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

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