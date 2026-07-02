У Києві РФ перетворила будинки на руїни: кількість загиблих стрімко зростає, під завалами шукають людей

Атака на Київ 2 липня. / © Associated Press

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У Києві кількість загиблих після нічної комбінованої атаки РФ зростає. Станом на 08:30 відомо про щонайменше 13 жертв та понад 30 поранених. Рятувальники шукають людей під завалами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, найбільше під час нічного обстрілу дісталося Києву. У столиці було ражено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

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У Дарницькому районі столиці знищено частину дев’ятиповерхового будинку. На цій локації вдалося врятувати 17 осіб, зокрема, семеро вдалось деблокували зі смертельної пастки. Одна людина загинула.

«ДСНС працює над порятунком людей з-під завалів. Є інформація про безвісти зниклих — шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені необхідні фахівці та спецтехніка», — наголосив керівник МВС.

Зауважимо, ще о 08:00 Клименко заявив про 11 вбитих мешканців Києва, але рятувальники шукають людей під завалами, а тому кількість жертв зросла далі.

Водночас у ДСНС наголосили, що на місцях руйнування у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Атака на Київ — що відомо

Від пізнього вечора 1 липня Росія атакувала Київ. Спочатку росіяни запустили безпілотники, а посеред ночі — балістику і крилаті ракети. У столиці лунали сильні вибухи, працювали сили ППО.

За даними влади, на ранок у Києві зафіксовано багато «прильотів», а пошкодження та руйнування сталися на понад 30 локаціях в усіх районах міста. Ворог цілеспрямовано завдавав ударів саме по житловій забудові.

Зокрема, ракета влучила у багатоповерхівку у Дарницькому районі. Сталося пряме влучання. Пошкодження охопили квартири від першого до шостого поверху.

Дата публікації 07:54, 02.07.26 Кількість переглядів 213 Пекельна ніч у Києві: моторошне відео після масованої атаки РФ

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