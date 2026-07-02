В Киеве ракета прилетела прямо возле метро: жуткий момент попал на видео

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В Киеве во время массированной атаки РФ 2 июля ракета прилетела прямо у метро. От увиденного свидетели были в шоковом состоянии.

Кадры сняла жительница.

На видео виден жуткий момент прилета и реакция очевидцев.

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Дата публикации 08:51, 02.07.26 Количество просмотров 219 В Киеве ракета прилетела прямо у метро

Информации о состоянии людей, зафиксированных на кадрах, пока нет.

Напомним, в Киеве после массированной комбинированной атаки РФ количество погибших возросло до по меньшей мере 11 человек, еще более 30 человек получили ранения. Спасатели продолжают поиск людей под завалами. Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где ракета разрушила часть девятиэтажного дома. Из-под завалов удалось спасти 17 человек, в том числе семерых деблокировали из смертельной ловушки. В столице повреждено более 20 жилых домов, а спасательные работы продолжаются на 15 локациях. По информации МВД, есть люди, которые считаются пропавшими без вести.

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