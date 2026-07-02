Житлові будинки палають, а кількість жертв зростає: всі деталі моторошної атаки на Київ (фото, відео)

Атака на Київ 2 липня

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Київ пережив потужну масовану атаку Росії. Країна-агресорка запускала по столиці різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога. Окупанти атакували багатоповерхівки, приватні житлові будинки, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територію ринку та припарковані автомобілі. За останніми даними, кількість постраждалих становить понад пів сотні, 11 загиблих, але ці дані зростають.

Все, що відомо про наслідки атаки у Києві, — читайте у ТСН.ua.

Зауважимо, що атака ворога почалася у ніч проти 1 липня і тривала до 7-ї ранку 2 липня — понад 11 годин поспіль.

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Які районі Києва постраждали

Влада Києва повідомляє про дуже значні та прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів деблокують загиблих. За словами очільника КМВА Ткаченка, росіяни цілеспрямовано бʼють по цивільних об’єктах. Він додав, що усі відповідні служби працюють над розгортанням штабів поруч із постраждалими локаціями.

Внаслідок атаки Росії пожежі та руйнування зафіксовані у:

Дарницькому,

Шевченківському,

Голосіївському,

Печерському,

Оболонському,

Святошинському

Деснянському районах.

Рятувальники уточнили наслідки:

Дарницький район: часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Шевченківський район: сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами — руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район: пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Печерський район: руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 кв. м. Тут надзвичайники врятували людину.

Оболонський район: пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого: йому рятувальники надають першу домедичну допомогу.

Святошинський район: пошкоджені 2 приватні житлові будинки.

Деснянський район: пошкоджена житлова 9-поверхівка.

За даними Київської міської прокуратури, найбільше пошкоджено житлові будинки у Дарницькому районі Києва. Там частково зруйновано 5-поверхові та 9-поверхові будинки, верхні поверхи 16-поверхового будинку. Також знищені квартири у будинку на Печерську та у Шевченківському районі Києва.

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Дата публікації 08:28, 02.07.26 Кількість переглядів 39 Пожежі, зруйновані будинки та вирви: моторошні відео на місцях удару у Києві

Зруйновані будинки, вигорілі під’їзди та пожежа на Бессарабці — наслідки

Внаслідок терористичної атаки у Дарницькому районі Києва після удару утворилася величезна яма. П’ятиповерховий будинок сильно постраждав.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у цьому районі знищено частину девʼятиповерхівки. Рятувальники продовжують працювати над порятунком людей з-під завалів. На жаль, є безвісти зниклі.



«На цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них — деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих — шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває», — написав він.

У Мережі публікують відео з місця прильоту по будинку у Дарницькому районі. Ця будівля частково зруйнована, а будинки навколо неї — потрощені. Із багатоповерхівки виносять постраждалих мешканців.

Також сильно понівечені декілька багатоповерхівок у Печерському районі Києва. Автімобілі, що були припарковані поруч, згоріли вщент.

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Окрім того, у Шевченківському районі повністю вигорів під’їзд. Відбулася часткова руйнація будівлі. Рятувальники продовжують працювати.

На одному із них видно, що російська ракета влучила в дитячий майданчик за кілька метрів від житлових будинків у Києві. Також пожежа виникла на Бессарабській площі.

Загалом за офіційними даними, по Києву уражено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

Кількість постраждалих та загиблих зростає, є безвісти зниклі

У ДСНС повідомили, що станом на 08:50 відомо про 13 загиблих, ще понад 30 — постраждали. Врятовано вдалося 34 людям.

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На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків. До ліквідації наслідків атаки залучені майже пів тисячі рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

Міський голова Віталій Кличко поінформував, що станом на 9-ту ранку вже 86 постраждалих у столиці, 70 із них госпіталізували.

Київська прокуратура додала, що серед постраждалих є працівники станції швидкої медичної допомоги. Також травмовані 6-річна дівчинка та її півторарічний брат.

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Крім того, постраждала будівля Підстанція швидкої медичної допомоги, АЗС, Інституту біохімії ім. Палладіна, готель, приватні будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Дата публікації 08:54, 02.07.26 Кількість переглядів 36 Вже 11 загиблих! Пошуки людей тривають! Наживо з Києва | ТСН 8:30 2 липня

Зміни у роботі громадського транспорту

За даними КМВА, через нічну атаку окупантів на деяких електромережах громадський транспорт курсує зі змінами. Тому затримується рух:

тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Додатково організовано рух автобусів за маршрутами:

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трамвая №14 — «Контрактова пл.– просп. Відрадний»;



тролейбуса № 41 — «Вул.Тулузи — ст.м."Святошин».

У зв’язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів № 114,118 організовано: вул. Велика Васильківська — вул. Гетьмана Павла Скоропадського — вул. Володимирська — бульв. Тараса Шевченка.

Дата публікації 08:51, 02.07.26 Кількість переглядів 235 У Києві ракета прилетіла просто біля метро

Реакція України на удар по Києву

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні на тлі ворожих атак.

«Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді. Не лише слів осуду, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні негайно, а не пізніше! Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні негайно, а не пізніше! Я також хочу особливо наголосити, що аморально виправдовувати російські звірства проти українців, кажучи, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по Росії», — наголосив він.

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