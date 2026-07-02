РФ під час атаки на Київ повністю знищила склад відомого інтернет-магазину електроніки

Атака на MOYO у Києві

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Під час атаки на Київ 2 липня Росія атакувала склад української мережі техніки та електроніки MOYO, внаслідок чого він повністю знищений.

Про це повідомили у компанії.

На щастя, працівники компанії не постраждали.

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«Ворожий удар повністю знищив наш склад. Всю ніч та ранок на місці працюють усі необхідні служби. Найголовніше — люди живі. Попереду багато роботи. Спочатку — подолати наслідки. Потім — відновити роботу. Ми починаємо з тієї точки, в якій опинилися сьогодні», — написали у Threads.

Чи приймає компанія замовлення

Компанія приймає нові замовлення лише на ті товари, що є на сайті.

«Якщо ви вже оформили замовлення раніше, просимо трохи часу», — додали в пресслужбі інтернет-магазину.

Масована атака на Київ — останні новини

Росія завдала масованого удару по Києву. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога: приватні житлові будинки, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територію ринку та припарковані автомобілі. Влада Києва наголошує, що росіяни цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, йдеться про прямі прильоти по цивільних об’єктах.

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За останніми даними, внаслідок удару по Києву 86 постраждалих, 70 із них госпіталізували, 13 — загинули. Міський голова Віталій Кличко додав, що серед постраждалих — троє дітей: пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики, та 16-річна дівчина.

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