У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу: що летить на столицю

Повітряна тривога у Києві / © ТСН

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У Києві вдруге за ранок лунає повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Також сирени повітряної тривоги лунають у низці областей: почервоніли схід, частково південь, північ та центр.

Вперше тривогу у Києві оголосили о 10:47. Моніторингові канали повідомляли про реактивний дрон, який кружляв над Броварами. Вдруге сирена пролунала через годину — о 11:48.

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У Повітряних силах уточнили, що БПЛА рухається в напрямку Києва з півночі.

Що літає в українському небі

За даними ПС, через загрозу атаки дронами та КАБами оголосили тривогу. Ворожі цілі рухаються:

БпЛА на Запоріжжя із західного напрямку,

БпЛА на південно-західному напрямку Чернігівщини курс на Київщину,

КАБи на південно-східний напрямок Дніпропетровщини.

БпЛА в напрямку Києва з півночі,

БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня,

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

Масована атака на Київ — останні новини

Київ зазнав 2 липня масованої атаки воога. Росія випускала по столиці дрони, балістичні та крилаті ракети. Основною ціллю були цивільні об’єкти. Найбільше пошкоджено житлові будинки у Дарницькому районі Києва. Там частково зруйновано 5-поверхові та 9-поверхові будинки, верхні поверхи 16-поверхового будинку. В одному із будинку досі триває пошук зниклих людей, зокрема, під завалами шукають родину.

Вада оголосила 3 липня в Києві Днем жалоби за загиблими. У місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях та заборонені будь-які розважальні заходи.

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