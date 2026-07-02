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У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу: що летить на столицю
За даними Повітряних сил, БПЛА рухається в напрямку Києва з півночі.
У Києві вдруге за ранок лунає повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Також сирени повітряної тривоги лунають у низці областей: почервоніли схід, частково південь, північ та центр.
Вперше тривогу у Києві оголосили о 10:47. Моніторингові канали повідомляли про реактивний дрон, який кружляв над Броварами. Вдруге сирена пролунала через годину — о 11:48.
У Повітряних силах уточнили, що БПЛА рухається в напрямку Києва з півночі.
Що літає в українському небі
За даними ПС, через загрозу атаки дронами та КАБами оголосили тривогу. Ворожі цілі рухаються:
БпЛА на Запоріжжя із західного напрямку,
БпЛА на південно-західному напрямку Чернігівщини курс на Київщину,
КАБи на південно-східний напрямок Дніпропетровщини.
БпЛА в напрямку Києва з півночі,
БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня,
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Масована атака на Київ — останні новини
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