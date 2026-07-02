ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
875
Час на прочитання
2 хв

У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу: що летить на столицю

За даними Повітряних сил, БПЛА рухається в напрямку Києва з півночі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Повітряна тривога у Києві

Повітряна тривога у Києві / © ТСН

У Києві вдруге за ранок лунає повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Також сирени повітряної тривоги лунають у низці областей: почервоніли схід, частково південь, північ та центр.

Вперше тривогу у Києві оголосили о 10:47. Моніторингові канали повідомляли про реактивний дрон, який кружляв над Броварами. Вдруге сирена пролунала через годину — о 11:48.

У Повітряних силах уточнили, що БПЛА рухається в напрямку Києва з півночі.

Що літає в українському небі

За даними ПС, через загрозу атаки дронами та КАБами оголосили тривогу. Ворожі цілі рухаються:

  • БпЛА на Запоріжжя із західного напрямку,

  • БпЛА на південно-західному напрямку Чернігівщини курс на Київщину,

  • КАБи на південно-східний напрямок Дніпропетровщини.

  • БпЛА в напрямку Києва з півночі,

  • БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня,

  • БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

Масована атака на Київ — останні новини

Київ зазнав 2 липня масованої атаки воога. Росія випускала по столиці дрони, балістичні та крилаті ракети. Основною ціллю були цивільні об’єкти. Найбільше пошкоджено житлові будинки у Дарницькому районі Києва. Там частково зруйновано 5-поверхові та 9-поверхові будинки, верхні поверхи 16-поверхового будинку. В одному із будинку досі триває пошук зниклих людей, зокрема, під завалами шукають родину.

Вада оголосила 3 липня в Києві Днем жалоби за загиблими. У місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях та заборонені будь-які розважальні заходи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
875
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie