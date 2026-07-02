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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
2 хв

На станції метро в Києві почало сипати зі стелі після удару РФ: що трапилось і чи є загроза

Наразі метро працює у звичайному режимі. Всі пасажирські перевезення відповідно до встановлених графіків.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Метро у Києві

Метро у Києві

Під час атаки на Київ на одній зі станцій метро почало сипати зі стелі, але у метрополітені пояснюють, що це було запилення через удар неподалік, а не задимлення чи обвал штукатурки. Станція не постраждала.

Про це в етері «Київ24» сказала речниця Київського метрополітену Оксана Никифорук.

Вона зауважила, що після ввімкнення вентиляції повітря нормалізувалося за 15–20 хвилин. Наразі метро працює у звичайному режимі.

«Таке ми вже бачили на станції метро Лук’янівська раніше, і тут хочу сказати, що на місці черговий персонал завжди знає, як діяти, оперативно вмикається в цьому випадку, щоб прибрати це запилення, вмикається вентиляція», — сказала вона.

Никифорук додала, що у цю ніч на станціях від атаки ховалося понад 52 тисячі киян.

«Наразі метрополітен працює в звичайному режимі, ми здійснюємо всі пасажирські перевезення відповідно до встановлених графіків, однак дійсно ніч сьогодні була складна і жахлива, і на станціях перебувала дуже велика кількість людей, це більше ніж 52 тисячі. 52 тисячі — це рекорд. Наразі так, це одна з найбільших кількостей укриттів вночі», — зазначила вона.

Масована атака на Київ — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала потужного удару по Києву. Окупанти випустили по столиці різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога. За останніми даними, 86 людей постраждали, серед яких — три дитини, а 13 — загинуло. Продовжуються пошуки безвісти зниклих.

Зеленський емоційно відреагував на удар по столиці. Він закликав союзників постачати більше ракет до ППО для України.

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