На станції метро в Києві почало сипати зі стелі після удару РФ: що трапилось і чи є загроза

Метро у Києві

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Під час атаки на Київ на одній зі станцій метро почало сипати зі стелі, але у метрополітені пояснюють, що це було запилення через удар неподалік, а не задимлення чи обвал штукатурки. Станція не постраждала.

Про це в етері «Київ24» сказала речниця Київського метрополітену Оксана Никифорук.

Вона зауважила, що після ввімкнення вентиляції повітря нормалізувалося за 15–20 хвилин. Наразі метро працює у звичайному режимі.

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«Таке ми вже бачили на станції метро Лук’янівська раніше, і тут хочу сказати, що на місці черговий персонал завжди знає, як діяти, оперативно вмикається в цьому випадку, щоб прибрати це запилення, вмикається вентиляція», — сказала вона.

Никифорук додала, що у цю ніч на станціях від атаки ховалося понад 52 тисячі киян.

«Наразі метрополітен працює в звичайному режимі, ми здійснюємо всі пасажирські перевезення відповідно до встановлених графіків, однак дійсно ніч сьогодні була складна і жахлива, і на станціях перебувала дуже велика кількість людей, це більше ніж 52 тисячі. 52 тисячі — це рекорд. Наразі так, це одна з найбільших кількостей укриттів вночі», — зазначила вона.

Дата публікації 08:51, 02.07.26 Кількість переглядів 243 У Києві ракета прилетіла просто біля метро

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