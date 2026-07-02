Двох дітей рятують у лікарнях після атаки на Київ: найменшому пораненому — всього рік

Удар по Києву / © Associated Press

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У Києві постраждалі діти перебувають у лікарнях після атаки РФ. Відомо про щонайменше 4 потерпілих дітей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За даними влади, у медзакладах столиці перебувають троє дітей.

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«Пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Та 16-річна дівчина», — зазначив Кличко.

Медпрацівники надають всю необхідну допомогу всім постраждалим.

Як уточнила директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Тетяна Мостепан, однорічний хлопчик перебуває у тяжкому стані — за його життя борються хірурги.

«Маємо, нас жаль, такі великі цифри», — констатувала вона.

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Наразі всі медичні служби столиці працюють у посиленому режимі. Водночас кількість постраждалих може зрости, адже аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань тривають.

Станом на 12:11 відомо про те, що кількість потерпілих дітей зросла до чотирьох. Так, 10-річного хлопчика госпіталізували з важкими травмами.

«Його оперують лікарі. Батьків під завалами не знайшли. З дитиною перебуває дідусь», — розповів Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети різних типів. У столиці зафіксовано масштабні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури, рятувальні роботи тривають. Внаслідок удару загинули щонайменше 11 людей, десятки зазнали поранень. Найбільше постраждав Дарницький район, де ракета зруйнувала частину багатоповерхівки. З-під завалів врятували 17 людей, триваэ пошук зниклих безвісти.

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Стало відомо, що, на жаль, кількість загиблих через обстріл столиці 2 липня зросла до 13 людей. У Києві оголошено день жалоби — 3 липня, п’ятниця. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — зазначив Кличко.

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