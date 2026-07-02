Чекали на допомогу: у Києві з-під завалів після атаки РФ врятували котиків і песика

Атака РФ на Київ

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У Києві після атаки РФ рятують тварин. Зокрема, з-під завалів витягли котів та песика.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Котик опинився у смертельній пастці. На щастя, рятувальники деблокували пухнастого.

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Рятувальникам також вдалося надати допомогу наляканому песику.

Як інформують очевидці, котики сиділи в ванній і чули, як летять ракети. Після масованої атаки жінки в зруйнованих квартирах шукають переляканих котів.

Атака РФ на Київ — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Повітряна тривога у столиці тривала понад 11 годин. Внаслідок ударів у різних районах Києва зафіксовано масштабні руйнування житлових будинків, пожежі та численні «прильоти» по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждали багатоповерхівки, де тривають аварійно-рятувальні роботи.

Після масованої комбінованої атаки РФ кількість загиблих зросла до щонайменше 11 осіб, ще понад 30 людей дістали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де ракета зруйнувала частину дев'ятиповерхового будинку. З-під завалів вдалося врятувати 17 людей, зокрема сімох деблокували зі смертельної пастки. Загалом у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальні роботи тривають на 15 локаціях. За інформацією МВС, є люди, які вважаються безвісти зниклими.

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