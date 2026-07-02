Росія вгатила просто по готелю в центрі Києва: пожежу гасять від ночі (відео)

РФ вдарила по готелю в центрі Києва / © ДСНС

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Під час нічної російської атаки на Київ прилетіло в один з готелів у Шевченківському районі Києва. Від ночі його не можуть загасити.

Про це повідомляє Київ24.

У Шевченківському районі Києва з ночі палає готель

У Шевченківському районі столиці рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в готелі, яка спалахнула внаслідок нічної російської атаки 2 липня. Близько опівночі ворожий безпілотник поцілив у дах та верхній поверх будівлі. Так, пожежа триває понад 10 годин.

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Наразі на місці події працюють посилені підрозділи ДСНС. Через проведення рятувальних робіт рух транспорту бульваром Тараса Шевченка наразі частково обмежено.

У зв’язку з сильним задимленням у районі інциденту міська влада закликає жителів Києва обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна у приміщеннях.

Ймовірно, йдеться про готель CityHotel Residence, в який відбулося влучання російського «Шахеда». Тління конструкцій будівлі триває.

Атака на Київ: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія завдала по Києву та області надзвичайно складної й майже рекордної за кількістю повітряних цілей атаки. За даними Повітряних сил, ворог використав 496 безпілотників та 74 ракети різних типів.

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Як зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце, росіяни ретельно синхронізували удар, запустивши одночасно балістичні ракети, гіперзвукові «Циркони» та реактивні дрони «Бандероль», що значно ускладнило роботу ППО.

Основним напрямком удару став Київ, де зафіксовано руйнування та пожежі у Шевченківському, Голосіївському, Деснянському та інших районах міста. Зокрема, пошкоджено житлові будинки та медичний заклад. На Київщині від падіння уламків та влучань постраждали приватні оселі, гуртожиток, склади та автівки у п’яти районах.

Внаслідок масованого обстрілу столиці станом на 9:00 підтверджено загибель 13 людей, ще понад 80 людей дістали поранення. Через страшні наслідки ворожої атаки у Києві 3 липня оголосили днем жалоби.

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