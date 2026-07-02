Россия ударила прямо по гостинице в центре Киева: пожар тушат с ночи (видео)

РФ ударила по отелю в центре Киева

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Во время ночной российской атаки на Киев прилетело в одну из гостиниц в Шевченковском районе Киева. С ночи его не могут потушить.

Об этом сообщает Київ24.

В Шевченковском районе Киева с ночи горит отель

В Шевченковском районе столицы спасатели продолжают ликвидировать пожар в отеле, который вспыхнул в результате ночной российской атаки 2 июля. Около полуночи вражеский беспилотник попал в крышу и верхний этаж здания. Так, пожар длится более 10 часов.

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Сейчас на месте происшествия работают усиленные подразделения ГСЧС. Из-за проведения спасательных работ движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко пока частично ограничено.

В связи с сильным задымлением в районе инцидента городские власти призывают жителей Киева ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна в помещениях.

Вероятно, речь идет об отеле CityHotel Residence, в который произошло попадание российского «Шахеда». Тление конструкций здания продолжается.

Атака на Киев: последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля Россия нанесла по Киеву и области чрезвычайно сложную и почти рекордную по количеству воздушных целей атаку. По данным Воздушных сил, враг использовал 496 беспилотников и 74 ракеты разных типов.

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Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, россияне тщательно синхронизировали удар, запустив одновременно баллистические ракеты, гиперзвуковые «Цирконы» и реактивные дроны «Бандероль», что значительно осложнило работу ПВО.

Основным направлением удара стал Киев, где зафиксированы разрушения и пожары в Шевченковском, Голосеевском, Деснянском и других районах города. В частности, повреждены жилые дома и медицинское учреждение. В Киевской области от падения обломков и попаданий пострадали частные дома, общежитие, склады и автомобили в пяти районах.

В результате массированного обстрела столицы по состоянию на 9:00 подтверждена гибель 13 человек, еще более 80 человек получили ранения. Из-за страшных последствий вражеской атаки в Киеве 3 июля объявили днем траура.

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