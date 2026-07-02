На станции метро в Киеве начало сыпать с потолка после удара РФ: что случилось и есть угроза

Метро в Киеве

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Во время атаки РФ на Киев 2 июля на одной из станций метро начало сыпаться с потолка, но в метрополитене объясняют, что это было опыление из-за удара неподалеку, а не задымления или обвала штукатурки. Станция не пострадала.

Об этом в эфире «Киев24» сказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Оксана Никифорук.

Она отметила, что после включения вентиляции воздух нормализовался через 15–20 минут. В настоящее время метро работает в обычном режиме.

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«Такое мы уже видели на станции метро Лукьяновская раньше, и здесь хочу сказать, что на месте дежурный персонал всегда знает, как действовать, оперативно включается в этом случае, чтобы убрать это опыление, включается вентиляция», — сказала она.

Никифорук добавила, что в эту ночь на станциях от атаки скрывалось более 52 тысяч киевлян.

«Пока метрополитен работает в обычном режиме, мы осуществляем все пассажирские перевозки в соответствии с установленными графиками, однако действительно ночь сегодня была сложная и ужасная, и на станциях находилось очень большое количество людей, это более 52 тысяч. 52 тысячи — это рекорд. Теперь так, это одно из самых больших количеств укрытий ночью», — отметила она.

Дата публикации 08:51, 02.07.26 Количество просмотров 429 В Киеве ракета прилетела прямо у метро

Массированная атака на Киев — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла мощный удар по Киеву. Оккупанты выпустили по столице разные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага. По последним данным, 86 человек пострадали, среди которых три ребенка, а 13 погибли. Продолжаются поиски без вести пропавших.

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Зеленский эмоционально отреагировал на удар по столице. Он призвал союзников поставлять больше ракет в ПВО для Украины.

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