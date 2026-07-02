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- Киев
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На станции метро в Киеве начало сыпать с потолка после удара РФ: что случилось и есть угроза
В настоящее время киевское метро работает в обычном режиме. Все пассажирские перевозки в соответствии с установленными графиками.
Во время атаки РФ на Киев 2 июля на одной из станций метро начало сыпаться с потолка, но в метрополитене объясняют, что это было опыление из-за удара неподалеку, а не задымления или обвала штукатурки. Станция не пострадала.
Об этом в эфире «Киев24» сказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Оксана Никифорук.
Она отметила, что после включения вентиляции воздух нормализовался через 15–20 минут. В настоящее время метро работает в обычном режиме.
«Такое мы уже видели на станции метро Лукьяновская раньше, и здесь хочу сказать, что на месте дежурный персонал всегда знает, как действовать, оперативно включается в этом случае, чтобы убрать это опыление, включается вентиляция», — сказала она.
Никифорук добавила, что в эту ночь на станциях от атаки скрывалось более 52 тысяч киевлян.
«Пока метрополитен работает в обычном режиме, мы осуществляем все пассажирские перевозки в соответствии с установленными графиками, однако действительно ночь сегодня была сложная и ужасная, и на станциях находилось очень большое количество людей, это более 52 тысяч. 52 тысячи — это рекорд. Теперь так, это одно из самых больших количеств укрытий ночью», — отметила она.
Массированная атака на Киев — последние новости
В ночь на 2 июля Россия нанесла мощный удар по Киеву. Оккупанты выпустили по столице разные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага. По последним данным, 86 человек пострадали, среди которых три ребенка, а 13 погибли. Продолжаются поиски без вести пропавших.
Зеленский эмоционально отреагировал на удар по столице. Он призвал союзников поставлять больше ракет в ПВО для Украины.