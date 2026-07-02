Россияне ударили по автосалону Porsche: известно о раненых работниках и сгоревших машинах

Россияне атаковали автосалон Porsche

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В ночь на 2 июля в результате российской воздушной атаки на Киевскую область был поврежден официальный автосалон Porsche. Известно о пострадавших работниках и сгоревших автомобилях.

Об этом сообщили Київ24.

В Киевской области прилетело в автосалон Porsche: есть раненые

Речь идет о дилерском центре, расположенном в селе Чубинское неподалеку от Бориспольского шоссе. Из-за вражеских обстрелов на территории объекта вспыхнул пожар, полностью уничтоживший несколько автомобилей.

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Кроме того, взрывная волна и обломки повредили само здание, где хранились машины.

Сейчас специалисты устанавливают точное количество сгоревших автомобилей и подсчитывают общую сумму нанесенного ущерба.

В автосалоне подтвердили прилет и сообщили о пострадавших:

«В результате массированной ракетной атаки на Киев наш дилерский центр „Порше Центр Киев Аэропорт“ получил повреждения. К сожалению, пострадали наши коллеги. К счастью, все живы и получают необходимую медицинскую помощь».

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Там добавили, что из-за атаки вынуждены временно не работать. Команда начала процесс устранения повреждений. По всем вопросам советуют обращаться по электронной почте, ведь телефонные линии пострадали от ударов.

В Киеве 3 июля объявили днем траура

Напомним, в ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву и области баллистическими ракетами и беспилотниками, применив в общей сложности 74 ракеты и 496 БпЛА. Основным направлением атаки стал Киев, где в разных районах зафиксировано разрушение жилых домов, пожар и повреждение медучреждения.

Пока известно о 13 погибших и более 80 пострадавших в столице. Последствия ударов также фиксируют в пяти районах Киевской области.

В связи с трагедией 3 июля в Киеве объявили днем траура по погибшим. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в этот день в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, а на коммунальных зданиях опустят флаги.

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