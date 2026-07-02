Россия во время атаки на Киев полностью уничтожила склад известного интернет-магазина электроники

Атака на MOYO в Киеве

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Во время атаки на Киев 2 июля Россия атаковала состав украинской сети техники и электроники MOYO, в результате чего он был полностью уничтожен.

Об этом сообщили в компании.

К счастью, сотрудники компании не пострадали.

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«Вражеский удар полностью уничтожил наш состав. Всю ночь и утро работают все необходимые службы. Самое главное — люди живые. Впереди много работы. Сначала — преодолеть последствия. Потом — возобновить работу. Мы начинаем с той точки, в которой оказались сегодня», — написали в Threads.

Принимает ли компания заказ

Компания принимает новые заказы только на товары, которые есть на сайте.

«Если вы уже оформили заказ раньше, просим немного времени», — добавили в пресс-службе интернет-магазина.

Массированная атака на Киев — последние новости

Россия нанесла массированный удар по Киеву. Более 30 локаций подверглись атаке врага: частные жилые дома, подстанцию СМП, бизнес-центр, территорию рынка и припаркованные автомобили. Власти Киева подчеркивают, что россияне целенаправленно избивают по жилым домам, речь идет о прямых прилетах по гражданским объектам.

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По последним данным, в результате удара по Киеву 86 пострадавших, 70 из них госпитализировали, 13 погибли. Мэр Виталий Кличко добавил, что среди пострадавших — трое детей: пятилетняя девочка и ее годовалый брат, которого сейчас оперируют медики, и 16-летняя девушка.

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