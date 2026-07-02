«Часть дома обрушилась»: под завалами в Киеве ищут 15-летнюю девочку и её семью (видео)

Нападение на Киев 2 июля

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Российские войска в ночь на 2 июля совершили самую массированную комбинированную атаку на Киев. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В результате обстрелов повреждения зафиксированы во всех районах столицы. По состоянию на это время известно о 13 погибших и почти 90 пострадавших. Под завалами ищут людей, среди них — 15-летняя девушка и ее семья.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Наибольшие разрушения понесло жилое здание в Дарницком районе, где взрыв снес часть здания. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

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«Там продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и её семью», — отметил мэр.

По словам Кличко, на данный момент известно о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Повреждения получило также здание станции скорой медицинской помощи. В результате атаки были повреждены девять машин скорой помощи. Ранения получили шесть сотрудников станции — медики и водители.

«В районах разворачиваются штабы для оказания помощи пострадавшим жителям», — добавил Кличко.

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Дата публикации 09:56, 02.07.26 Количество просмотров 64 Киев пережил самую массированную атаку РФ: Кличко рассказал детали и показал последствия

Атака на Киев 2 июля — последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты, ударные беспилотники и другие средства воздушного нападения.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты. Противовоздушная оборона сбила/подавила 524 цели — 48 ракет и 476 беспилотников. Особенностью удара стало одновременное использование различных средств воздушного нападения с нескольких направлений, в частности большого количества баллистических ракет и реактивных БПЛА.

В Киеве 3 июля объявили Днем траура в память о погибших в результате массированной российской атаки. В столице будут приспущены флаги на всех муниципальных зданиях, а также рекомендовано сделать это на зданиях государственной и частной формы собственности. Кроме того, в этот день в городе запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

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