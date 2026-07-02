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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

«Частину будинку знесло»: під завалами у Києві шукають 15–річну дівчинку та її родину (відео)

Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок в Дарницькому районі. Під завалами шукають людей, серед них — 15-річна дівчина та її родина.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Атака на Київ 2 липня

Атака на Київ 2 липня

Російські війська в ніч проти 2 липня здійснили наймасованішу комбіновану атаку на Київ. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкодження зафіксовано в усіх районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі, де вибухом знесло частину будівлі. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

«Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей. У точу числі — 15-річну дівчину та її родину», — зазначив мер.

За словами Кличка, станом на цей час відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Пошкоджень зазнала й будівля підстанції екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки пошкоджено дев’ять автомобілів швидкої допомоги. Поранень зазнали шестеро працівників станції — медики та водії.

«У районах розгортають штаби для допомоги постраждалим мешканцям», — додав Кличко.

Атака на Київ 2 липня — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети, ударні безпілотники та інші засоби повітряного нападу.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували 496 безпілотників різних типів і 74 ракети. Протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі — 48 ракет та 476 безпілотників. Особливістю удару стало одночасне використання різних засобів повітряного нападу з кількох напрямків, зокрема великої кількості балістичних ракет і реактивних БпЛА.

В Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. У столиці приспустять прапори на всіх комунальних будівлях, а також рекомендували зробити це на будівлях державної та приватної форм власності. Крім того, цього дня в місті заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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