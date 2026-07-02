Після масованої атаки Києва метрополітен звернувся до людей із важливою заявою

Кияни ховаються під час атаки РФ / © Getty Images

Реклама

У ніч на 2 липня під час масованого обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували 52 500 людей, з яких — майже 4 500 дітей. За інформацією КП «Київський метрополітен», це найвищий показник укриття населення в метрополітені під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, на вхід відкриті усі без винятку вестибюлі.

Просимо всіх, хто бажає залишитися на ніч, памʼятати, що для цього потрібно:

Реклама

прийти на станцію до її закриття на вхід (детальний режим роботи кожної станції за посиланням ТУТ);

повідомити працівників та поліцію про те, що ви бажаєте лишитися на всю ніч;

спуститися на платформу (де краще розміститися — підкажуть працівники станції).

У метрополітені зазначають, що прохід здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу.

Що варто взяти з собою у метро

Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, у комунальному підприємстві радять мати при собі:

теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень;

персональні ліки та пляшку води;

засоби гігієни (вологі й сухі серветки);

для власників домашніх тварин — пелюшки та пакетики.

Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож у метрополітені рекомендують, за можливості, скористатися ними під час небезпеки. Зокрема менш завантажені — Хрещатик, Золоті Ворота, Майдан Незалежності та Площа українських Героїв.

Просимо з розумінням ставитися до працівників метро. Саме вони забезпечують безперебійну роботу станцій у режимі укриття і водночас виконують поточні завдання, щоб навіть після тривожної ночі підземка лишалася безпечною та зручною для пасажирів удень.

Реклама

Масована атака РФ на Київ — останні новини

За оновленими даними, внаслідок атаки по Києву кількість постраждалих становить близько сотні та 13 загиблих. Однак ці дані зростають. За словами мера столиці Віталія Кличка, найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Там досі під завалами шукають людей.

Під час атаки на одній зі станцій метро почало сипати зі стелі. У метрополітені прокоментували і наголосили, що це було запилення через удар неподалік, а не задимлення чи обвал штукатурки. Станція не постраждала.

Новини партнерів