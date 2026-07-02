Росіяни вгатили по автосалону Porsche: відомо про поранених працівників і згорілі машини

Росіяни атакували автосалон Porsche

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У ніч на 2 липня внаслідок російської повітряної атаки на Київщину було пошкоджено офіційний автосалон Porsche. Відомо про постраждалих працівників та згорілі автівки.

Про це повідомили Київ24.

На Київщині прилетіло в автосалон Porsche: є поранені

Йдеться про дилерський центр, розташований у селі Чубинське неподалік від Бориспільського шосе. Через ворожий обстріл на території об’єкта спалахнула пожежа, яка повністю знищила кілька автомобілів.

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Крім того, вибухова хвиля та уламки пошкодили саму будівлю, де зберігалися машини.

Наразі фахівці встановлюють точну кількість згорілих автомобілів та підраховують загальну суму завданих збитків.

В автосалоні підтвердили приліт та повідомили про постраждалих:

«Унаслідок масованої ракетної атаки на Київ наш дилерський центр „Порше Центр Київ Аеропорт“ зазнав пошкоджень. На жаль, постраждали наші колеги. На щастя, всі живі та наразі отримують необхідну медичну допомогу».

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Там додали, що через атаку змушені тимчасово не працювати. Команда розпочала процес ліквідації пошкоджень. З усіх питань радять звертатися електронною поштою, адже телефонні лінії постраждали від ударів.

У Києві 3 липня оголосили днем жалоби

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Києву та області балістичними ракетами й безпілотниками, застосувавши загалом 74 ракети та 496 БпЛА. Основним напрямком атаки став Київ, де в різних районах зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження медзакладу.

Наразі відомо про 13 загиблих та понад 80 постраждалих у столиці. Наслідки ударів також фіксують у п’яти районах Київської області.

У зв’язку з трагедією 3 липня у Києві оголосили днем жалоби за загиблими. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що цього дня у місті заборонені будь-які розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустять прапори.

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