Будинок лише відновили, і знову "приліт": РФ вдруге вдарила поблизу кіностудії Довженка в Києві

Обстріл Києва / © ТСН

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У Шевченківському районі Києва триває ліквідація наслідків масованого обстрілу з боку Росії, який частково зруйнував житлову п’ятиповерхівку. За словами мешканців, ракета влучила в дах будинку, після чого спалахнула масштабна пожежа, що за лічені хвилини охопила кілька поверхів.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Аліна Лісова із місця події.

Два з чотирьох під’їздів будинку фактично знищені вогнем. На місці досі працюють рятувальники та пожежники, які ліквідовують осередки тління.

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Мешканці розповідають, що потужний вибух пролунав близько другої години ночі.

«Ми одразу зрозуміли, що був приліт у дах. Почалася сильна пожежа, яка дуже швидко перекинулася на весь будинок», — розповів один із жителів.

Через стрімке поширення вогню люди вибігали зі своїх квартир у тому, в чому були, не встигнувши взяти із собою документи чи особисті речі.

Один із мешканців повідомив, що його квартира на четвертому поверсі повністю вигоріла.

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Для постраждалих поруч розгорнули спеціальний пункт, де приймають заяви про втрату майна та допомагають оформити документи для їх подальшого відновлення.

Будинок уже пережив попередній удар

За словами місцевих жителів, цей будинок розташований неподалік кіностудії Довженка й уже постраждав під час попередньої російської атаки.

Тоді вибуховою хвилею були пошкоджені вікна, дах і фасад. Люди власними силами відновлювали свої квартири, однак новий удар фактично знищив половину будівлі.

Крім житлового будинку, вибухова хвиля пошкодила місцевий ринок. Більшість торговельних павільйонів згоріла, залишилися лише обгорілі конструкції.

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За оновленими даними, станом на цей час унаслідок нічної російської атаки на Київ загинули 17 людей.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 15 червня на Київ повністю згорів ринок біля кіностудії Довженка. Вогонь перекинувся з кіностудії, усе вигоріло вщент. Збитки для підприємців шалені. Також під удар, ймовірно, потрапив ринок «Петрівка» на Почайній. Атака не оминула саму кіностудію. Там повністю знищено унікальну колекцію близько 100 тисяч костюмів та майже трьох мільйонів предметів реквізиту. Пошкоджено більшість будівель, вибито вікна. Постраждав також кіноархів. Остаточні масштаби втрат встановлюють.

Атака на Київ — останні новини

Під час нічної російської атаки 2 липня безпілотник влучив у готель у Шевченківському районі Києва. Пожежа триває понад 10 годин, рятувальники продовжують ліквідацію. Рух бульваром Тараса Шевченка частково обмежено. Міська влада закликає обмежити перебування на вулиці через задимлення.

Внаслідок, Росія застосувала дрони та ракети різних типів. У столиці зафіксовано масштабні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури, рятувальні роботи тривають. Найбільше постраждав Дарницький район, де ракета зруйнувала частину багатоповерхівки.

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Через це в Києві оголошено день жалоби — 3 липня, у п’ятницю. Кличко зазначив, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, а також, у місті буде заборонено будь-які розважальні заходи.

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