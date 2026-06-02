Скандал у метро Києва: влада може заборонити облаштовувати намети під час тривог

У метро можуть заборонити намети / © Київський метрополітен

Десятки тисяч киян під час російських повітряних атак ховаються від загрози у метро. Найчастіше люди йдуть у метро ночувати на всю ніч — з розкладними стільцями, матрацами чи навіть туристичними наметами. Останній варіант почав сильно дратувати киян, яким бракує місця у метро. Зовсім скоро перебування у метро в наметах під час повітряної тривоги можуть заборонити.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі «Ранок.LIVE».

На тлі скандалу з наметами у метро, що розгорівся у соціальних мережах серед киян, у міській владі почали реагувати на розкладання наметів на станціях метро столиці під час повітряних тривог.

Кияни почали скаржитися, що через габаритні намети, в яких сплять деякі люди під час тривог, іншим людям бракує місця. Ситуація з розкладанням наметів дійшла до агресії та навіть нападів, коли кияни різали палатки тим, хто займав багато місця.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зазначила, що влада Києва справді може заборонити використання наметів у метро під час повітряних тривог.

«Питання складне, але чисто з погляду людей, які перебувають в укриттях, то потрібно максимально поводитися толерантно, для того, щоб більше людей могли знайти собі місце під час повітряної тривоги та бути в безпеці», — зазначила Катерина Поп.

Посадовиця додала, що влада розглядає запровадження певних обмежень через скандали, які виникають серед киян. Катерина Поп додала, що всі працівники метро доволі толерантно ставляться до киян, які приходять у метро під час повітряних тривог і допомагають їм знайти собі місце.

Найближчим часом поліція розпочне перевірки у метро, чи відповідає ситуація дійсності. Також будуть проведені консультації з керівництвом «Київського метрополітену» щодо певних норм на кожну людину, яка ховається від атак у метро, та забезпечення комфорту всіх громадян.

Як працюють пошкоджені станції метро у Києві

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ 24 травня постраждали станції метро «Лук’янівська» та «Хрещатик». Наразі у Київській міській державній адміністрації повідомили про відновлення їхньої роботи з певними обмеженнями.

Зокрема, вестибюль №3 станції «Хрещатик» (вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні), який був тимчасово зачинений, уже повернувся до звичайного режиму роботи.

Станція «Лук’янівська» також знову приймає пасажирів, проте наразі вона працює на вхід і вихід лише у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Водночас вихід у напрямку торгівельного центру «Квадрат» залишається тимчасово зачиненим.

