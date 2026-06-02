У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

В столиці України Києві та низці регіонів 2 червня оголошена повітряна тривога. В столиці лунають вибухи.

Про це стало відомо з мапи тривог.

В Повітряних Силах попередили про БпЛА над Києвом. Також раніше в ПС повідомляли про ворожий БпЛА, який наближався до Харкова з півночі та безпілотник на півночі Рівненської області, який рухався західним курсом.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, про роботу ППО в Києві та закликав містян перебувати в укриттях. Водночас, за повідомленнями місцевих медіа, в столиці прогриміли вибухи.

Станом на 13:03 сигнал повітряної тривоги лунає у місті Києві, Київській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також в окупованому Криму.

Повітряна тривога 2 червня / © alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі 2 червня та вранці російські війська масовано атакували Київ. Станом на ранок у столиці було відомо про шістьох загиблих і понад 60 постраждалих. Серед поранених — троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Також в ніч проти 2 червня ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару загинули 12 людей, серед них — двоє дітей. Пошукові роботи тривають.

