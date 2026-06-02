В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В столице Украины Киеве и ряде регионов 2 июня объявлена воздушная тревога. В столице раздаются взрывы.

Об этом стало известно из карты тревог.

В Воздушных Силах предупредили о БпЛА над Киевом. Также ранее в ВС сообщали о вражеском БпЛА, который приближался к Харькову с севера и беспилотнике на севере Ровенской области, который двигался западным курсом.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве и призвал горожан находиться в укрытиях. В то же время, по сообщениям местных медиа, в столице прогремели взрывы.

По состоянию на 13:03 сигнал воздушной тревоги звучит в городе Киеве, Киевской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в оккупированном Крыму.

Воздушная тревога 2 июня / © alerts.in.ua

Напомним, ночью 2 июня и утром российские войска массированно атаковали Киев. По состоянию на утро в столице было известно о шести погибших и более 60 пострадавших. Среди раненых — трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

Также в ночь на 2 июня враг атаковал Днепр. В результате удара погибли 12 человек, среди них — двое детей. Поисковые работы продолжаются.

